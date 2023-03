Release Date-Trailer zu De-Exit: Eternal Matters veröffentlicht XBU ringdrossel am Fr, 31.03.2023, 10:45 Uhr

Die Entwickler von HandyGames geben an, dass der Titel De-Exit: Eternal Matters am 14. April 2023 in Europa das Licht der Welt erblicken wird. Passend dazu gibt es auch einen frischen Release Date-Trailer, der Lust auf mehr wecken soll.

De-Exit: Eternal Matters erscheint am 14.04.23 für Xbox Series, PS5, Switch und PC

Quelle: HandyGames