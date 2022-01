Re:Turn 2 - Runaway kommt Ende Januar XBU MrHyde am Mi, 19.01.2022, 16:00 Uhr

Mit Re:Turn 2 - Runaway soll am 28. Januar 2022 der Nachfolger vom Horror-Adventure Re:Turn - One Way Trip erscheinen. Der Titel kommt für PC, Xbox Konsolen und Nintendo Switch. Den offiziellen Launch Trailer gibt es jetzt schon hier für euch.



Omar Bik, Founder of Red Ego Games, sagt dazu: "Die Erfahrungen mit dem Original-Titel und das erhaltene Feedback haben uns geholfen, unsere neuen Projekte anzugehen. Es war uns klar, dass wir die Voraussetzungen für das von uns gewünschte Spielerlebnis geschaffen hatten und noch viel mehr von Sakis Geschichte zu erzählen hatten, weshalb wir uns freuen, dieses neue Kapitel mit allen zu teilen. Wir haben das Spielerlebnis fast von Grund auf mit einer neuen Engine, überarbeiteter Grafik und vollständiger Sprachausgabe neu aufgebaut. Das hat es uns ermöglicht, uns selbst als Entwickler weiterzuentwickeln und Re:Turn 2 in neue Richtungen zu lenken, mit einem echten Schwerpunkt auf Horror und Grusel."

Quelle: Red Ego Games