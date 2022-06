Ravenlok erinnert an eine adrenalingeladene Alice im Wunderland XBU TNT2808 am Di, 14.06.2022, 16:00 Uhr

Cococucumber bringt mit Ravenlok eine actiongeladene Fabel voller Neuinterpretationen und ungewöhnlicher Ansätze auf PC, Xbox One und Xbox Series X/S. Ab Anfang 2023 könnt ihr, dank Xbox Game Pass, in die Welt eintauchen.

In einem von einer bösen Königin heimgesuchten Reich muss ein tapferes junges Mädchen eine gefährliche Prophezeiung erfüllen. Als Ravenlok einen magischen Spiegel findet, wird sie in ein fremdes Reich teleportiert, das mit der aufkommenden Verderbnis durch eine finstere Raupenkönigin zu kämpfen hat. Nach anfänglichem Heimweh stellt sich das Mädchen schließlich ihrem gefährlichen Schicksal, um das gefallene Königreich zu retten. In einem unvergesslichen, actiongeladenen Abenteuer kämpft sie sich unter anderem durch die finsteren Gaukler der Mask Mansion und vernichtet die Weeping Fungi im mystischen Mushroom Forest.

Quelle: Microsoft