Rambo schließt sich Rogue Company an XBU MrHyde am Mi, 09.03.2022, 18:00 Uhr

Ab sofort können sich die Agenten von Rogue Company auf die Unterstützung eines der berühmtesten Hollywood-Actionhelden aller Zeiten verlassen: Niemand Geringeres als John Rambo aus Rambo (2008) wird in Form eines Skins für Seeker zum spielbaren Charakter. Weitere thematisch passenden Gegenstände können in einem Event freigeschaltet werden.



Das Update „Rambo King Cobra“ für Rogue Company entstand in Zusammenarbeit mit den führenden globalen Medienunternehmen Lionsgate und Millennium Media.

Quelle: Hi-Rez Studios