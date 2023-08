R-Type Final 2: Entwickler veröffentlichen neuen Patch XBU ringdrossel am Di, 22.08.2023, 11:00 Uhr

Die Jungs von NIS America haben den Patch 2.0.1 für das Shoot'em Up R-Type 2 an den Start gebracht. Dieser führt die beiden neuen Stages 4.1 und R2.0 in das Spiel ein. Die Schiffe R-9Sk3 Seraphim und R-9SkZ Lucifer sowie einige Items für die Piloten wurden ebenfalls hinzugefügt.

Quelle: NIS America, Inc.