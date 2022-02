Quest for Infamy erscheint am Freitag XBU MrHyde am Mo, 28.02.2022, 15:00 Uhr

Mit Quest for Infamy wird am 4. März 2022 ein Rollenspiel-Abenteuer im Pixel-Look erscheinen. Es kommt vom Publisher Ratalaika Games und vom Entwickler Infamous Quests für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch zum Preis von 9,99 Euro. Hier ist schon der offizielle Launch Trailer für euch.

Quelle: Ratalaika Games S.L.