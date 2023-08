Quake II: Aufpolierte Neuveröffentlichung jetzt erhältlich XBU MrHyde am So, 13.08.2023, 17:00 Uhr

Der berühmte Egoshooter von id Software aus dem Jahre 1997 kehrt in Form der Quake II-Neuveröffentlichung in überarbeiteter Fassung zurück und ist ab sofort für Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 und PlayStation 4 erhältlich.



Die originale, authentische Version von Quake II bietet jetzt:

Bis zu 4K und Unterstützung für Widescreen-Auflösung

Aufpolierte Modelle

Verbesserte Gegner-Animationen und detaillierteres Gemetzel

Geschärftes und wiederhergestelltes KI-Verhalten

Überarbeitete Zwischensequenzen, dynamische und farbige Beleuchtung, Anti-Aliasing und Tiefenschärfe

Der originale Heavy-Rock-Soundtrack von Sonic Mayhem und mehr

Online-Multiplayer und Koop-Unterstützung



Quake II enthält beide Original-Missionspakete: „The Reckoning“ mit 18 Kampagnenleveln und 7 Deathmatch-Maps und „Ground Zero“ mit 15 Kampagnenleveln und 14 Deathmatch-Maps.



Die brandneue Erweiterung „Call of the Machine“

Ein brandneues Erlebnis aus der Schmiede von MachineGames mit 28 Kampagnenleveln und einer Multiplayer-Deathmatch-Map. In den Tiefen des Strogg-Raums ruht die Maschine, die das Gefüge der Realität zerstören kann. Kämpfen Sie sich durch Raum und Zeit, um den Strogg-Schöpfer zu finden, ihn zu zerstören und das Schicksal von Mensch und Maschine zu ändern.



Online- und lokaler Multiplayer bzw. Koop

Stellen Sie sich den Strogg in der düsteren, militärischen Sci-Fi-Kampagne und Erweiterungen mit bis zu drei weiteren Spieler:innen online oder im lokalen Splitscreen-Koop. Das Spiel bietet pure Retro-Action und kompetitive Gefechte mit Unterstützung für Matches mit bis zu 16 Spieler:innen (online),*vier Spieler:innen (lokaler Splitscreen) oder *acht Spieler:innen (lokaler Splitscreen). Bot-Unterstützung für Offline- und Online-DM und -TDM-Modi ist enthalten.



*Unterstützt lokalen Splitscreen-Multiplayer für vier Spieler:innen auf Xbox One, Nintendo Switch, PS4 und PS5. Unterstützt lokalen Splitscreen-Multiplayer für acht Spieler:innen auf PC und Xbox Series S und X.



Plattformübergreifend mit anderen spielen dank Crossplay

Spielen Sie zusammen mit anderen die Kampagne und die Erweiterungen oder messen Sie sich mit Freunden in Multiplayer-Matches – egal, auf welcher Plattform Sie spielen. Crossplay ist auf PC (Controller-unterstützt), Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und Nintendo Switch möglich.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Bethesda Softworks