Quake erscheint als Enhanced Edition im Game Pass XBU TNT2808 am Fr, 20.08.2021, 13:00 Uhr

Ab sofort ist eine Enhanced Edition des Ur-Shooters Quake erhältlich. Die ist optisch aufpoliert und auf dem PC und allen gängigen Konsolen erhältlich - auf der Xbox One auch über den Game Pass.

Ein kostenloses Upgrade für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S soll bald erscheinen und native 4K-Auflösung und 120 Hz unterstützen.

FPS-ACTION IM RETRO-STYLE, FÜR MODERNE HARDWARE AUFPOLIERT

Diese Version von Quake wurde für moderne Plattformen verbessert und unterstützt bis zu 4K-Auflösung und Widescreen auf kompatiblen Plattformen, bietet u. a. verbesserte Modelle, dynamische Beleuchtung, Anti-Aliasing sowie Tiefenschärfe und bringt den klassischen Shooter und seine Erweiterungen einer neuen Generation von Spielern näher.

Zusammen mit den Add-ons gibt das Spielern eine reiche Auswahl an Leveln, zumal diese Neuerscheinung auch einen Post-Launch-Support für die besten Community-Inhalte erhält.

KÄMPFT MIT EINEM ODER GEGEN EINEN FREUND

Quake hat aber nicht nur Shooter, sondern auch den Multiplayer stark geprägt. Die Neuerscheinung unterstützt daher lokalen wie Online-Koop für bis zu vier Spieler – sowohl in der Kampagne wie auch den beiden alten und den zwei neuen Erweiterungen aus der Schmiede des preisgekrönten Teams von MachineGames, den Entwicklern von Wolfenstein: The New Order und Wolfenstein II: The New Colossus.

Spieler, die sich miteinander messen wollen, können dies in den Arenen von Quake tun. Hier können bis zu acht Spieler aufeinandertreffen, und dank Crossplay ist es egal, auf welcher Plattform sie spielen. Es gibt außerdem benutzerdefinierte Matches und spezielle Server für die Online-Spielersuche.

SCHON IM BESITZ VON QUAKE? DANN HOLT EUCH DIE ENHANCED EDITION KOSTENLOS

Die Neuerscheinung von Quake bringt die Hardcore-Action auf neue Plattformen und zu einer neuen Generation von Spielern. Aber was, wenn man das Original schon längst auf PC besitzt? Dann kann man sich glücklich schätzen, denn PC-Spieler, die Quake bereits auf Steam oder über Bethesda.net besitzen, erhalten die Enhanced Edition kostenlos.

Quelle: Bethesda / Microsoft