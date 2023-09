qomp2 für 2024 in der Mache XBU MrHyde am Fr, 01.09.2023, 13:45 Uhr

Atari hat qomp2 angekündigt, eine kreative Fortsetzung des bahnbrechenden Klassikers Pong, die die Frage stellt: "Was würde passieren, wenn der Pong-Ball den Schlägern entkommen würde?" Die Antwort ist einfach: eine waghalsige Flucht in die Freiheit!



qomp2, das im Jahr 2024 für PC, Konsolen und Mobilgeräte erscheint, fängt die Einfachheit von Pong ein, indem es den Spielern nur zwei Tasten zur Verfügung stellt, um durch eine Reihe von labyrinthischen Levels zu navigieren, die voller "schwieriger als sie aussehen" Herausforderungen sind. Die Spieler schlüpfen in den kugelförmigen Körper des abtrünnigen Ausreißers und bahnen sich ihren Weg durch die gefährliche, minimalistische Welt von qomp2 mit Pingpong. Mit einer Vielzahl von Gegnern und Endgegnern wird der Ausreißer durch 30 herausfordernde Levels in vier verschiedenen Welten geführt.



qomp2 baut auf den Grundlagen des Indie-Spiels qomp aus dem Jahr 2021 auf und führt gleichzeitig neue Spielmechaniken und eine Geschichte über Identität und Selbstakzeptanz ein. qomp war das Werk eines vierköpfigen Ad-hoc-Entwicklerteams unter der Leitung des experimentellen Spieldesigners Stuffed Wombat und wurde für seine Einfachheit, Kürze, karge Ästhetik und sein cleveres Spieldesign gelobt. Für qomp2 arbeitete Atari mit einem der beliebtesten Spielestudios des Unternehmens zusammen, dem in St. Louis ansässigen Graphite Lab, das auch die bekannten Atari-Titel Kombinera, Mr. Run and Jump und das kommende Rollercoaster Tycoon Adventures Deluxe produzierte.



"Es ist über 50 Jahre her und das einfache Gameplay von Pong fesselt immer noch Spieler und Spieleentwickler", sagt Wade Rosen, Chairman und CEO von Atari. "Ich freue mich, dass wir mit qomp2 das kreative und durchdachte Storytelling von qomp fortsetzen können."



qomp2 bleibt seinen Indie-Wurzeln treu, fügt aber neue Arten von Rätseln und Gegnern sowie eine innovative neue Spielmechanik hinzu – eine zweite Taste! Zusätzlich zu der ursprünglichen Taste, mit der man seine Richtung um 45 Grad ändert, bringt einen die zusätzliche Taste mit einem Dash vorwärts. Bewaffnet mit nur diesen zwei einfachen Bewegungen, werden die Spieler ihre Problemlösungsfähigkeiten auf die Probe stellen, während sie sich durch Umgebungsrätsel navigieren und dabei Fallen ausweichen, um es in den nächsten Level zu schaffen.

Quelle: Atari