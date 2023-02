Promotionen und Sonderangebote – wie Konsolenhersteller die Kundenbindung erfolgreich stärken XBU MrHyde am Mi, 08.02.2023, 17:15 Uhr

Promotionen und Sonderangebote sind deshalb so erfolgreich, weil sie eine gute Möglichkeit bieten, die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden nach einem exklusiven Mehrwert anzusprechen. Durch solche Angebote werden Verbraucher motiviert, mehr Zeit in die Nutzung eines Entertainment-Produkts oder einer anderen Dienstleistung zu investieren, indem sie Vergünstigungen erhalten. Diese Angebote machen es dem Unternehmen leichter, dem Kunden ein Gefühl der Wertschätzung zu vermitteln, was dementsprechend auch die Kundenbindung erheblich verbessert. Auch Konsolenhersteller nutzen diesen Marketingtrend zur Kundenbindung. Wobei sich zeigt, dass die Angebote bei Xbox sehr variabel ausfallen können. Und das lohnt sich für beide Parteien.

Sonderangebote als Marketingtool im Gaming

Sonderangebote sind ein wichtiges Marketingtool im Gaming-Bereich und auch besonders im iGaming. Sie bieten Spielern die Möglichkeit, ihre Lieblingsspiele zu einem reduzierten Preis zu erwerben oder kostenlose Inhalte zu erhalten, was die Attraktivität erheblich erhöhen kann. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass man im Gaming überall auf die verschiedensten Angebote und Aktionen stößt. Auch in Online-Spielen sind Sonderangebote und Boni eine gängige Praxis, um Spieler dazu zu verleiten, bestimmte Plattformen zu nutzen oder In-Game-Käufe zu tätigen.



Sonderangebote in Form von speziellen Boni sind auch ein wichtiger Bestandteil des Marketings im iGaming. Im kompetitiven Online Casino Sektor zielen viele unterschiedliche Angebote darauf ab, neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden zu belohnen. Ein Online Casino Bonus kann als Willkommensbonus in Erscheinung treten oder in Form von Gratis-Spins, Cashback-Angeboten und ermäßigten Einzahlungen angeboten werden. Je breiter die Auswahl an Spielen auf den Plattformen der Anbieter ist, desto mehr ist eine flexible Auswahl an Boni für die Spieler wünschenswert.



Das Genre und die Bedürfnisse der Gamer Community machen unterschiedliche Herangehensweisen erforderlich. Um die Spieler mit Angeboten zu locken oder zu belohnen, müssen diese natürlich reizvoll sein. In manchen Games handelt es sich etwa um begehrte Inhalte, von Skins und Lootboxen bis hin zu Charakter-Upgrades. Dies kann zu einem besseren Spielerlebnis führen, da Spieler ihre Charaktere mit neuen Fähigkeiten oder Ausrüstungsgegenständen ausstatten können. Ein weiteres Beispiel für ein Online Spiel mit Sonderangeboten ist Candy Crush, bei dem Spieler regelmäßig Boni erhalten, wenn sie bestimmte Levels abschließen oder wenn sie besondere Ereignisse im Spiel feiern. Natürlich bedienen sich auch Cloud Gaming Anbieter und Konsolenhersteller dieser flexiblen und effizienten Maßnahmen, um Kunden anzuziehen und zu binden.

Konsolenhersteller zeigen sich flexibel

Konsolenhersteller sind mit ihren gigantischen Communities und der nie schlafenden Konkurrenz sehr kreativ, wenn es um Sonderaktionen, Boni und spezielle Angebote geht. So informiert Microsoft etwa: ”Wenn Sie bei Xbox Live Rewards einen MyVIP Star Rank haben, bekommen Sie für qualifizierte Käufe ähnliche Vorteile, und bis zum 31. Dezember 2023 erhalten Sie automatisch einen Level 2-Status.” Weitere Bedingungen und aktuelle Details zum begehrten VIP Status finden sich auf der Homepage des Unternehmens. An diesem Statement zeigt sich bereits, wie detailliert, durchdacht und speziell auf die Bedürfnisse der Zielgruppe ausgerichtet dieses Angebot ist.



Ein beliebtes Sonderangebot, das Xbox anbietet, ist das Game Pass-Abo, das Spielern Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek von Spielen zu einem monatlichen Preis gewährt. Darüber hinaus bietet Xbox auch regelmäßig saisonale Angebote wie den Xbox Summer Sale, bei dem Spieler eine Auswahl an Titeln zu ermäßigten Preisen erwerben können. Xbox Live Gold-Mitglieder erhalten jede Woche kostenlose Spiele sowie ermäßigte Preise für eine Auswahl an Spielen. Die Aktualisierung des Angebots ist dabei ausschlaggebend, um die Spieler mit neuen Inhalten am Ball zu halten.



Andere Konsolen wie PlayStation und Nintendo bieten ähnliche Sonderangebote an. Spezielle Angebote und Aktionen können auch von Entwicklern und Publishern angeboten werden. Diese Angebote können kostenlose Inhalte wie DLCs (Downloadable Content) oder ermäßigte Preise für Spiele oder Add-ons enthalten. Diese Angebote sind eine attraktive Möglichkeit für Spieler, neue Games auszuprobieren oder ihre Bibliothek zu erweitern, ohne viel Geld auszugeben. Beliebt sind auch kostenlose Demos. Sie geben Gelegenheit, ein Spiel vor dem Kauf auszuprobieren, was sehr nützlich sein kann, da man so ein besseres Verständnis davon bekommt, ob sich das Spiel wirklich lohnt.

Quelle: XBoxUser