Project M von NCSOFT überzeugt mit toller Grafik im ersten Trailer XBU TNT2808 am Do, 09.06.2022, 11:45 Uhr

Vermutlich habt ihr noch nichts von NCSOFT oder Project M gehört - wie auch, das Spiel wurde gerade erst angekündigt. Das südkoreanische Spielestudio überzeugt dafür direkt mit einem beeindruckenden Trailer, der das für Konsolen erscheinende Spiel ins rechte Licht rückt.

Basierend auf der Unreal Engine 5 präsentiert das Spiel photorealistische Grafiken sowie eine allgemein hochwertige Produktion und bietet ein interaktives Filmerlebnis über einen Mann, der Rache für den Tod seiner Frau sucht. Der Trailer ist ein technisches Paradebeispiel für realistische Umgebungstexturen, gefühlvolle Gesichtsausdrücke und realistische Charakteranimationen – eine Mischung aus NCSOFTs technischem Können in den Bereichen 3D-Scanning, Motion Capture und visuelle Effekte.

Als ein in der Entwicklung befindliches Projekt ist die Enthüllung des Trailers der erste offizielle Schritt der "Open R&D"-Initiative von NCSOFT, die auch als "NCing" bezeichnet wird. Moon Young Choi, NCSOFTs Principal Development Management Officer, bringt es wie folgt auf den Punkt: "NCing drückt das Engagement des Unternehmens aus, den Entwicklungsprozess offen zu legen und Fans weiterhin frühzeitig Informationen zu neuen Projekten zu kommunizieren." Er fügt außerdem hinzu: "In Zukunft werden wir unseren Entwicklungsfortschritt proaktiv in verschiedenen Formaten, von Inhalten wie Trailer-Videos, Interviews, Romanen und Webtoons, präsentieren."

Project M befindet sich noch in einem frühen Stadium der Entwicklung, und weitere Details, einschließlich des Erscheinungstermins des Spiels, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Quelle: NCSOFT