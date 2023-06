Project Dragon wird neuer Exklusivtitel für Xbox und PC

IO Interactive entwickelt derzeit Project Dragon exklusiv für Xbox Series und den PC. Im Zuge der FTC-Anhörung rund um den Activision-Microsoft-Merger, wurde enthüllt, dass man derzeit an dem Titel arbeitet. Es handelt sich dabei wohl um ein Fantasy-RPG. Weitere Details wurden aber noch nicht veröffentlicht.

Emails published by the FTC Discovery, shows IO Interactive Project Dragon is an Xbox exclusive #Xbox pic.twitter.com/Rz741QLYT8