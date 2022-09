Prison Tycoon: Under New Management kommt diese Woche XBU MrHyde am Mo, 19.09.2022, 12:05 Uhr

Wie der Publisher Ziggurat Interactive jetzt mitteilte, wird Prison Tycoon: Under New Management bereits am 22. September 22 erscheinen. Die Business-Simulation wird auf Xbox, PlayStation und Nintendo Switch Konsolen erhältlich sein.

Quelle: Ziggurat Interactive