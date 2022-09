Potion Permit ist jetzt für Konsolen erhältlich XBU MrHyde am Fr, 23.09.2022, 16:00 Uhr

Ab sofort ist das Sim-RPG Potion Permit von PQube und dem indonesischen Entwickler MassHive Media für Xbox One, Xbox Series S|X, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch erhältlich. In dem niedlichen RPG mit Pixelgrafik brauen die Spielenden Tränke, sammeln seltene Zutaten und freunden sich mit den Bewohnern an.



Das verschlafene Städtchen Moonbury hat sich lange Zeit gegen die Fortschritte der Außenwelt gesträubt und verließ sich lieber auf ihre traditionellen Heilmethoden. Als die Tochter des Bürgermeisters erkrankt und der örtliche Hexendoktor ihr nicht helfen kann, sucht die Gemeinde nach Hilfe von außerhalb. Die Ärztekammer beschließt, ihren fähigsten Chemiker als Hilfe zu schicken, um die Einwohner von Moonbury von den Wundern der modernen Alchemie zu überzeugen.



So schlüpfen die Spielenden in die Rolle des Chemiker und brauen Tränke, sammeln seltene Zutaten und freunden sich mit den Bewohnern an um die Stadt immer weiter auszubauen – stets begleitet vom heimlichen Star des Spiels, dem flauschigen Hund Noxe. Sind die Spielenden gerade nicht damit beschäftigt, Kranke zu heilen, erkunden sie die Umgebung von Moonbury, ruhen sich in der Taverne aus, gehen Angeln oder erleben weitere Abenteuer. Der wechselnde Tag-und-Nacht-Rhythmus hat dabei keinen Einfluss auf die Quests, die die Spielenden bestreiten müssen.



Potion Permit in der Übersicht:

Als verdienter Chemiker der Ärztekammer heilen die Spielenden kranke Bewohner

Eine gute Diagnose: Die Spielenden entscheiden sich anhand der Symptome für passende Heilmittel und stellen diese her

Wer’s findet darf’s behalten: Die Spielenden können seltene Zutaten sammeln oder durch das Erlegen von Monstern erhalten

Die Spezialmischung: Die Spielenden brauen Heilmittel im Kesseln und schalten immer bessere Rezepte frei

Beste Freunde und mehr: Durch die Verbesserung der Beziehung zu den Bewohnern wird die Stadt weiter ausgebaut

Der heimliche Star: Ein flauschiger Hund begleitet die Spieler, findet Schätze und vieles mehr – streicheln nicht vergessen!

Quelle: PQube Limited