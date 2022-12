Pokertische und Zockerrunden in Xbox-Games

Minispiele sind beliebte Elemente von Xbox-Games. In komplexen Gaming-Welten sind sie altbewährte Mittel, um dem Spielverlauf die notwendige Würze zu verleihen. Zu den populärsten Nebenaktivitäten der Action-Adventure- und Rollenspiele zählt Poker. Die besten Umsetzungen des Traditionsspiels als Minispiel haben wir in der folgenden Liste zusammengefasst.

Tales of Vesperia

Den Start machen wir mit Tales of Vesperia. Der zehnte Teil der Tales-Serie des japanischen Entwicklerstudios Namco Bandai aus dem Jahr 2008 findet in einer fiktiven Welt namens Terca Lumireis statt. Zur Fortführung des alltäglichen Lebens nutzt die Menschheit hier die sogenannten Blastia, die von der Energiequelle Aer versorgt werden. Im Spiel übernimmt der Gamer die Rolle von Yuri Lowell, der sich mutig auf die Suche nach dem Dieb des Aqua-Blastias macht. Innerhalb dieser fantastischen Geschichte ist das Poker auf der Insel Nam Cobanda zu finden und steht mit der Spielfigur Judith in Verbindung. Hat der Gamer genug Jetons am Pokertisch gewonnen, erhält er den Titel “Pokerface”.

Far Cry 3

Far Cry ist eine erfolgreiche Spielreihe des französischen Publishers Ubisoft. Teil 3 der Serie wurde 2012 veröffentlicht und ereignet sich auf zwei fiktiven Inseln des Pazifischen Ozeans. Die Hauptfigur und seine Freunde geraten dabei während einer Urlaubsreise in die Hände von Piraten und starten einen Kampf gegen die Bande. Die Minispiele der Far-Cry-Welt sind besonders wichtige Elemente zur Aufrüstung der Hauptfiguren mit neuen Skills, so auch das Texas Hold’Em Poker. Das Traditionsspiel ist mit Leichtigkeit über die Spielkarte zu finden. Der Gamer kann sich zwischen vier Schwierigkeitsstufen entscheiden. Das erste Level bietet Pokeranfänger die perfekte Gelegenheit zum Verinnerlichen des Regelwerks sowie zum Erlernen der grundlegenden Strategien und der Gegneranalyse beim Pokern. Aber Achtung: Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto härtere Gegner erwarten den Gamer am Spieltisch.

Watch Dogs

Mit Watch Dogs kam 2014 ein weiterer wichtiger Titel von Ubisoft auf den Markt, das Texas Hold’Em als Minispiel anbietet. Der Gamer bekämpft hier als kühner Hacker die fiktive Unterwelt von Chicago und erhält durch die Lösung von Minispielen Tools, die später zur Erfüllung von wichtigen Missionen als Hilfsmittel eingesetzt werden. Wie bei Far Cry 3 hat der Gamer beim Pokern vier Level mit aufsteigendem Schwierigkeitsgrad und Einsatzniveau zur Verfügung. Besonderer Clou: Die Hauptfigur kann am Pokertisch von Profiler und Sicherheitskameras Gebrauch machen, damit er einen Blick auf die Karten der Gegenspieler erhaschen und seine Taktik dementsprechend anpassen kann.

Yakuza Kiwami

Segas Yakuza-Serie ist bekannt für ihre vielfältige Minispiel-Palette. Da war es für die Fans keine Überraschung, dass im Remake des ersten Teils alias Yakuza Kiwami die Entwickler insgesamt drei verschiedene Pokerarten in das Spielgeschehen integrierten: Diese sind die Varianten Pineapple Hold'em, Omaha Hold'em und natürlich der Klassiker Texas Hold'em. Thematisch basiert das Spiel aus dem Jahr 2016 auf der kriminellen Karriere des Protagonisten Kazuma Kiryu in einer japanischen Großstadt. Innerhalb dieser Geschichte dient Poker als wichtige Nebenaktivität für das Erreichen von Teilzielen und Extrapunkten, welche gegen spezielle Gegenstände oder Charakter-Upgrades eingetauscht werden können.

Red Dead Redemption 2

Zu guter Letzt sollte natürlich Red Dead Redemption 2 aus dem Jahr 2018 nicht unerwähnt bleiben. Die Veröffentlichung von Rockstar Games verspricht der Gamer-Community ein Western-Epos, das sich um das herausfordernde Leben des Protagonisten Arthur Morgan dreht. Passend zu der spektakulären Spielwelt aus endloser Prärie, wilden Tieren und wagemutigen Cowboys hat auch das Texas Hold’Em Poker seinen Platz im Spiel erhalten. Der Gamer kann das Kartenspiel als Nebenaktivität am Feuerlager oder in Saloons spielen und mit etwas Glück ein paar Scheine gewinnen.

In Action-Adventure- und Rollenspielen ist Poker ein beliebtes Minispiel. Die Entwickler schätzen das Kartenspiel, weil es die Spannung im Spielverlauf aufrechterhält und gleichzeitig als Nebenaktivität mit Extrapunkten und Trophäen der Gamer eine Atempause gibt. Tales of Vesperia, Far Cry 3, Watch Dogs, Yakuza Kiwami sowie RDR2 gehören hierbei zu den besten Beispielen aus der Gaming-Industrie, die Poker passend zum Thema des Hauptspiels in das Handlungsgeschehen integriert haben. Gamer, die sowohl detailverliebte Xbox-Games als auch spannende Pokerbegegnungen schätzen, sollten die oben genannten Beispiele auf keinen Fall missen.

