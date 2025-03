Pocket Wheels rast als Mini-Rennspiel mit 90er-Vibes auf euch zu XBU ringdrossel am Fr, 14.03.2025, 11:00 Uhr

Winzige Autos, große Abenteuer! Deck13 Spotlight und Solo-Entwickler Florian Wolf kündigen mit Pocket Wheels einen besonderen Mix aus 3D-Plattformer und Rennspiel an, der die Sammelleidenschaft der 90er-Jahre in eine charmante Miniaturwelt bringt. Stellt euch Tony Hawk mit Micro Machines vor, angetrieben von Sonic-Energie! Wir haben euch den frischen Announcement-Trailer in die News gepackt.

In Pocket Wheels wählt ihr euer liebstes Mini-Fahrzeug und düst durch farbenfrohe, hindernisgespickte Räume voller einzigartiger Herausforderungen. Schwingt euch mit Enterhaken durch die Luft, fliegt mit Flügeln und erreicht schwindelerregende Höhen auf der Jagd nach versteckten Schätzen, Batterien und Münzen. Von gruseligen Kellern bis hin zu überfluteten Badezimmern – jede Umgebung steckt voller nostalgischer Vibes und Hinweise, die euch dem größten Geheimnis des Hauses näherbringen.

Mit tonnenweise Sammelobjekten, freischaltbaren Räumen und neuen Fahrzeugen vereint Pocket Wheels klassischen Arcade-Spaß mit süchtig machendem 3D-Plattforming. Erlebt pures Chaos und übertriebene Momente, die eure Kindheitserinnerungen zum Leben erwecken. Der Boden ist Lava? Kein Problem! Ein Dinosaurier, der einen Bus fährt? Na klar! Eine Reise zum Mond? Aber sicher!

Pocket Wheels erscheint 2026 für Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch und PC

Quelle: Deck13 Spotlight