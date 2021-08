Pile Up! Box by Box ist ab sofort erhältlich XBU TNT2808 am Di, 17.08.2021, 17:15 Uhr

Egal ob auf der Switch, der PlayStation 4 oder der Xbox One, ihr könnt ab sofort im 3D-Platformer Pile Up! Box by Box kooperativ und familienfreundlich als Kisten durch bunte Level flitzen und hüpfen.

In einer Zeit, in der die Farbe auf der Box-Welt entwichen ist, liegt es an euch, die Boxlinge von den verschiedenen Grautönen zu befreien. Werdet zum Boxling, erlebt gemeinsam mit der Familie Abenteuer und entfaltet Geheimnisse, indem ihr Rätsel und Quests als Team löst.

Erforscht eine bunte Welt, die komplett aus Pappe besteht - besucht die freundlichen Einwohner der sonnengebräunten Inseln, der Bernsteinwälder oder der belebten Höhlen.

Quelle: Handygames HQ