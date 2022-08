Phantom Hellcat wetzt die Krallen XBU MrHyde am Mi, 24.08.2022, 14:00 Uhr

All in! Games gab während der „Gamescom Opening Night Live“ die Eröffnung von Ironbird Creations bekannt, einem internen Entwicklungsstudio. Gleichzeitig wurde ein Teaser von Phantom Hellcat präsentiert, der neuen IP des Studios. Dieses dynamische perspektivenverändernde Action-Adventure, soll für Konsolen und PC erscheinen.



Du übernimmst die Rolle der rebellischen Jolene, die den schlimmen Fehler begeht, das Siegel eines verfluchten Theaters zu brechen, das mit gefährlichen Dimensionen voller aufgeblasener Requisiten gefüllt ist. Das Theatersiegel, das die Dunkelheit bannt, wird geschwächt und das darin eingesperrte Böse nimmt Jolenes Mutter gefangen. Schon bald verbreiten sich verdrehte Geschichten der Menschheit, die verheerende Auswirkungen auf die Welt haben werden.



Bekämpfe Feinde in dieser Umgebung, lasse die Wände eines Sets einstürzen und schleudere Gegner in den Orchestergraben. Nutze die Kräfte seltsamer Charaktermasken, um zu springen, zu stürmen und anzugreifen. Verbessere Jolenes Werte und lerne neue Fähigkeiten, um viszerale Kombopunkte in jedem Szenario zu erzielen. Durchquere dynamische, kameradrehende 3D/2D-Perspektiven mit ultrapräziser Platformer-Steuerung und schönen handgemachten Theatersets.



Fordere deinen Teil des transsylvanischen Bibliothekenschlosses ein, in dem Vampire ihr Unwesen treiben. Durchstreife die Theaterstücke, die von der Popkultur inspiriert sind, und sorge dafür, dass Jolene in allen die Hauptrolle übernimmt, egal wen sie dafür erledigen muss. Verwandle die Umgebungen und Requisiten dieser Welt in Waffen und setze sie gegen dunkle Feinde ein oder um den Charakter zu verbessern.



„Ironbird Creations wurde gegründet, um neue hochwertige Action-IPs zu entwickeln“, sagte Norman Lenda, Creative Director von Ironbird Creations. „Das Team hat viel Nostalgie für die Action-Videospielära der 2010er und wollte sie gemeinsam wieder besuchen. In letzter Zeit haben sich Action-Spiele mehr zu „souls-like“ und „rogue-like“ entwickelt und das verloren, was sie ausgemacht hatte. Phantom Hellcat soll zu den Wurzeln des Hack-n-Slash zurückkehren!“

Quelle: All in! Games