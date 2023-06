Persona 3 Reload kommt auch für Xbox XBU MrHyde am Di, 20.06.2023, 11:00 Uhr

ATLUS hat bekannt gegeben, dass Persona 3 Reload auch für weitere Konsolen sowie PC erscheinen wird. Die Veröffentlichung ist für Anfang 2024 geplant. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Austauschschülers, der in ein unerwartetes Schicksal geworfen wird, als er die „versteckte" Stunde zwischen zwei Tagen betritt. Als Spieler erweckt man eine unglaubliche Kraft und erkundet die Mysterien des Tartarus, kämpft für seine Freunde und sorgt dafür, dass sie sich für immer an einen erinnern. Das Spiel bietet ein Erlebnis wie nie zuvor mit überarbeitetem Kampfsystem, moderner Grafik, brandneuem Spielerlebnis, verbessertem Sound mit brandneuer englischer Sprachausgabe und vielem mehr. Hier tauchen Spieler in die Dark Hour ein und erwecken die Tiefen ihrer Herzen.

Quelle: Atlus