Persona 3 Portable und Persona 4 Golden können vorbestellt werden XBU MrHyde am Mi, 21.12.2022, 11:00 Uhr

Persona 3 Portable und Persona 4 Golden können jetzt auf Xbox Series X|S, Xbox One und im Microsoft Store für PC für jeweils 19,99 Euro vorbestellt werden. Ein Bundle der beiden Persona-Titel ist ebenfalls vorbestellbar, die Veröffentlichung für diese Spiele ist der 19. Januar 2023. Weitere Infos dazu:



Beide Titel erhalten zudem neu überarbeitete Grafik für eine flüssigere Spielerfahrung und “Quality of Life”-Verbesserungen wie verschiedene Schwierigkeitsoptionen, unterschiedliche Sprachversionen und eine angenehme neue “Suspend Save”-Funktion.



Mit über einer Million verkaufter Einheiten und viel Liebe von den Fans machte Persona 5 Royal vor kurzem den ersten Schritt, dem diese beiden ikonischen Persona-Titel folgen werden. Es hat für Persona-Fans und -Neulinge nie eine bessere Zeit gegeben, in diese zeitlosen JRPG-Klassiker einzutauchen und ihr eigenes Persona-Abenteuer auf neue Höhen zu bringen.



Persona 3 Portable: Wenn ich dir sage, dass zwischen einem Tag und dem nächsten eine „versteckte“ Stunde liegt … Würdest du mir glauben? Diese unbekannte Zeit ist die „Dark Hour“. Ungewohnte Stille hüllt die Stadt ein, Menschen verwandeln sich in unheimliche Särge und überirdische Monster namens Schatten sind überall. Eines Nachts wird der Protagonist von den Schatten angegriffen. Als alle Hoffnung verloren scheint, wird die Macht seines Herzens – seine Persona – erweckt.



Persona 4 Golden: Man sagt, wenn du in einer regnerischen Nacht in einen Fernseher blickst, erscheint deine große Liebe … Dieses seltsame Gerücht verbreitet sich langsam in dem ländlichen Städtchen Inaba (die neue Heimat des Protagonisten), als eine Reihe mysteriöser Morde verübt wird. Während der Protagonist und sein Team der Wahrheit nachjagen, öffnen sie die Tür zu einer anderen Welt.

Quelle: SEGA