Persona 3 Portable und Persona 4 Golden jetzt im Xbox Game Pass XBU MrHyde am Fr, 20.01.2023, 13:15 Uhr

ATLUS hat zwei Teile der Persona-Reihe - Persona 3 Portable und Persona 4 Golden - für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Steam, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Zudem sind die Titel im Game Pass für Xbox und PC enthalten. Die neuen Veröffentlichungen beinhalten überarbeitete Grafiken und eine Vielzahl an “Quality of Life”-Verbesserungen - darunter variable Schwierigkeitsgrade, erweiterte Sprachunterstützung und eine neue Schnellspeicherfunktion.



Persona 3 Portable: Zwischen einem Tag und dem nächsten liegt eine „versteckte“ Stunde. Diese unbekannte Zeit ist die „Dark Hour“. Ungewohnte Stille hüllt die Stadt ein, Menschen verwandeln sich in unheimliche Särge und überirdische Monster namens Schatten sind überall. Eines Nachts wird die Spielfigur von den Schatten angegriffen. Als alle Hoffnung verloren scheint, wird die Macht ihres Herzens – ihre Persona – erweckt.



Persona 4 Golden: Man sagt, wer in einer regnerischen Nacht in einen Fernseher blickt, sieht die große Liebe … Dieses seltsame Gerücht verbreitet sich langsam in dem ländlichen Städtchen Inaba (die neue Heimat des Protagonisten), während gleichzeitig eine Reihe mysteriöser Morde verübt wird. Als der Protagonist und sein Team der Wahrheit nachjagen, öffnen sie die Tür zu einer anderen Welt.

Quelle: SEGA