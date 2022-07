PC-Beta von Ikonei Island: An Earthlock Adventure gestartet XBU TNT2808 am Mo, 11.07.2022, 18:45 Uhr

Crafting, Piraten und Tiere - all diese Dinge stehen in Ikonei Island: An Earthlock Adventure im Mittelpunkt. Falls ihr austesten wollt, was euch später auch auf Konsolen, etwa der Xbox One und Xbox Series X/S erwartet, könnt ihr ab sofort an der offenen Beta auf dem PC teilnehmen.

Um dieses Event rund um den Mix aus Animal Crossing und Stardew Valley zu feiern, hat Parry Gurdy auch einen Song namens Piratehog Chant hinzugesteuert, den ihr unten im Video sehen und hören könnt.

Übrigens: Multiplayer wird eines der Key Features sein, das während der im Sommer startenden Early Access-Phase ausgebaut werden soll. So könnt ihr das Spiel dann später auf Wunsch gemeinsam erleben.

Quelle: Snowcastle Games