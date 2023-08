Payday 3 zeigt Live-Action-Trailer mit ICE-T

Deep Silver und Starbreeze enthüllten nun den PAYDAY 3 Live-Action-Trailer, ein rasantes cineastisches Werk mit Musikkompositionen der weltberühmten Wiener Symphoniker. Der actiongeladene Trailer stellt außerdem den Rapper und Schauspieler ICE-T im Universum von PAYDAY 3 vor.



Die vier bekanntesten Verbrecher mit Clownsmasken in der jüngeren Videospielgeschichte kehren am 21. September in PAYDAY 3 auf PC via PC Game Pass, auf Steam und im Epic Games Store sowie auf Xbox Series S|X inklusive Game Pass, auf PlayStation 5 und GeForce Now aus dem Ruhestand zurück.

