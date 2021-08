Paw Patrol: Der Kinofilm Abenteuerstadt ruft veröffentlicht XBU TNT2808 am Fr, 13.08.2021, 16:00 Uhr

Ihr sucht ein Spiel für eure Kids? Dann seht euch doch mal Paw Patrol: Der Kinofilm Abenteuerstadt ruft an, das ab sofort unter anderem auf der Xbox One zur Verfügung steht.

Basierend auf dem ersten abendfüllenden Kinofilm der Serie "PAW Patrol: Der Kinofilm", der am 19. August von Spin Master Entertainment in Zusammenarbeit mit Nickelodeon Movies und Paramount Pictures veröffentlicht wird, erleben die Welpen und ihre neue Freundin Liberty ein neues Großstadtabenteuer.

Als die PAW Patrol erfährt, dass Bürgermeister Besserwisser in einer geschäftigen Metropole an die Macht gekommen ist, müssen sie sich nach Abenteuerstadt begeben, um die Stadt vor seinen selbstsüchtigen Plänen zu beschützen. Die Fans schlüpfen in die Rolle der Welpen, wie Chase, Skye und einem neuen Fellfreund und setzen ihre einzigartigen Fähigkeiten in riskanten Rettungsmissionen ein. Es gilt Gadgets und Fahrzeuge einzusetzen, um die Stadt zu erkunden und mit den Minispielen wie dem "Fellfreunde-Boogie" Spaß zu haben. Mit Solospiel und lokalem Koop-Modus gibt dieser spaßige 3D-Plattformer jungen Spielerinnen und Spielern sowie ihren Familien die Chance, die PAW Patrol auf ihrer bisher mutigsten Mission zu begleiten.

Key Features:

Auf zur Abenteuerstadt: Die neuen Schauplätze aus "PAW Patrol: Der Kinofilm" können erforscht werden

Die neuen Schauplätze aus "PAW Patrol: Der Kinofilm" können erforscht werden Spielspaß auf vier Pfoten: Spielerinnen und Spieler können sich freuen in die Pfoten von Chase, Marshall, Skye und dem neuen Stadtmädchen Liberty zu treten

Spielerinnen und Spieler können sich freuen in die Pfoten von Chase, Marshall, Skye und dem neuen Stadtmädchen Liberty zu treten Mission Paw: In erstaunlichen Rettungsaktionen und Bonus-Missionen können die Welpen den Tag retten

In erstaunlichen Rettungsaktionen und Bonus-Missionen können die Welpen den Tag retten Sammelspaß: Belohnungsabzeichen für das Sammeln von Welpenleckerlis können freigeschaltet werden

Belohnungsabzeichen für das Sammeln von Welpenleckerlis können freigeschaltet werden Minispiele: Der Fellfreund-Boogie kann allein oder im Koop-Modus getanzt werden

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment