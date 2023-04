Path of Exile: Crucible ist auf Konsolen erhältlich XBU MrHyde am Fr, 14.04.2023, 17:00 Uhr

Die neueste Expansion des renommierten Free-to-Play Action-RPG Path of Exile: Crucible ist auf PC, macOS, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Die Crucible-Expansion bietet umfangreiche Updates, wie die Crucible-Challenge-League, Atlas-Gateways, Erneuerungen des passiven Talentbaums und seinen Herrschaften, neue Vaal-Kenntnisse, eine Vielzahl an Verbesserungen an dem Ruthless-Spiel und vieles mehr.

Quelle: Grinding Gear Games