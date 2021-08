Patch 1.3 bringt Zusatzinhalte für Cyberpunk 2077 XBU TNT2808 am Mi, 18.08.2021, 13:30 Uhr

Auf sämtlichen Plattformen, also auch der Xbox One und Xbox Series X/S, steht ab sofort das Update 1.3 für Cyberpunk 2077 bereit. Der enthält zahlreiche Verbesserungen und Optimierungen - und erstmals kostenlose Zusatzinhalte. Später in diesem Jahr erscheint auch noch das kostenlose Next-Gen-Update!

Der Patch enthält eine Reihe von Verbesserungen und Korrekturen, sowohl in Bezug auf die Stabilität als auch auf die Performance, die darauf abzielen, das gesamte Spielerlebnis für alle Spieler und Spielerinnen zu verbessern. Die vollständigen, detaillierten Patch-Notes können in einem eigenen Artikel auf der offiziellen Cyberpunk 2077-Website nachgelesen werden.

Unter anderem könnt ihr euch auf eine verbesserte Minimap beim Fahren und eine Option für das Zurücksetzen eurer Vorteilspunkte freuen.

Patch 1.3 enthält außerdem die ersten kostenlosen Zusatzinhalte für Cyberpunk 2077. Dazu gehören das brandneue Archer Quartz "Bandit"-Auto, zwei neue Jacken für V, die er in Night City tragen kann, und ein alternatives Aussehen für den rebellischen Rocker Johnny Silverhand. Weitere Informationen, auch darüber, wie diese kostenlosen Inhalte im Spiel zugänglich gemacht werden, befinden sich auf dieser Website.

In diesem Jahr hat CD PROJEKT RED bereits zahlreiche Patches und Hotfixes für Cyberpunk 2077 veröffentlicht, darunter Patch 1.3. Später im Jahr 2021 wird zudem ein Next-Gen-Update für das Spiel erscheinen, das die Leistung der Xbox Series X|S- und PlayStation 5-Konsolen nutzt. Dieses Update wird für alle Besitzer der Xbox One- und PlayStation 4-Version von Cyberpunk 2077 kostenlos sein.

Quelle: CD PROJECT RED