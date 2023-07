Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III angekündigt XBU ringdrossel am Fr, 21.07.2023, 11:30 Uhr

Taito hat gemeinsam mit ININ Games das Geschicklichkeitsspiel Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III offiziell angekündigt. Der Titel soll Ende 2023 in Europa auf den Markt kommen. Hierbei werden "exklusive und stark limitierte" physische Versionen des Spiels von Strictly Limited Games veröffentlicht. Wir haben euch den neuen bunten Trailer in die News gepackt.

Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III erscheint Ende 2023 für Xbox Series, PS5 und PC

Quelle: Taito