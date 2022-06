Paper Ghost Stories: Third Eye Open erscheint 2023 XBU MrHyde am Do, 02.06.2022, 14:00 Uhr

Für das kommende Jahr wurde kürzlich der Titel Paper Ghost Stories: Third Eye Open angekündigt. Das Spiel kommt vom Publisher Chorus Worldwide in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio Cellar Vault Games auch für Xbox Series X|S und Xbox One Konsolen. Hier gibt es erste Szenen zu sehen:

Quelle: Chorus Worldwide Games