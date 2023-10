PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs angekündigt XBU MrHyde am Di, 17.10.2023, 12:20 Uhr

Bandai Namco Entertainment bringt PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE: CHOMP CHAMPS mit verbesserter Grafik, zusätzlichen Spielmodi, zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten und neuer Musik auch auf die aktuellen Konsolen. Das Spiel wird für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC (via Steam) erscheinen. Ein Termin ist noch nicht bekannt.



PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE: CHOMP CHAMPS kombiniert den besonderen Charme von PAC-MAN mit dem Battle-Royale-Genre und bietet Abwechslung dank einer Vielzahl an Funktionen. Im Spiel essen sich 64 Spielende plattformübergreifend ihren Weg durch zahlreiche miteinander verbundene Labyrinthe. Wer am Schluss als einziger PAC übrig bleibt, wird zum Chomp Champ. Im Spielverlauf können zahlreiche Power-Ups gefunden werden, die Spielenden Schilde geben, sie schneller machen oder Geister beeinflussen. Aber nicht nur Punkte und Power-Ups können Spielende verschlingen, auch die anderen teilnehmenden PAC-MANs können gegessen werden.



Das Matchmaking in PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE: CHOMP CHAMPS kann individuell angepasst werden, je nachdem ob Spielende sich mit Freund*innen oder anderen Teilnehmenden auf ähnlichem Niveau messen wollen. Für alle, die eine Herausforderung suchen, gibt es einen Ranglisten- und Eliminierungs-Modus. Um auf dem Spielfeld aufzufallen, können die PACs mit zahlreichen Körpern, Köpfen und Accessoires individualisiert werden. Und wer anderen zuschauen möchte, kann entweder regionalen Matches beiwohnen oder sich direkt die Spitzenreiter von der globalen Bestenliste anschauen.

Quelle: Bandai Namco Entertainment