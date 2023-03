Overwatch 2: Zusammenarbeit mit Anime One-Punch Man XBU MrHyde am Mi, 08.03.2023, 11:15 Uhr

In Overwatch 2 sind ab sofort sammelbare Extras basierend auf dem beliebten Anime One-Punch Man verfügbar. Diese Sammlung stellt die erste große Zusammenarbeit für das Overwatch-Universum dar und bereitet die Bühne für zukünftige Crossover-Konzepte.



„Als große Fans von Anime und One-Punch Man freuen wir uns sehr, unseren Spielern auf der ganzen Welt diese neue Zusammenarbeit präsentieren zu können“, erklärte Mike Ybarra, Präsident von Blizzard Entertainment. „Das Overwatch-Universum ist eine optimistische Vision der Erde in naher Zukunft, wieso sollte Doomfist sich also nicht als Saitama kostümieren?“



One-Punch Man erzählt die Geschichte von Saitama, einem liebenswerten Superhelden, der jeden Gegner mit nur einem Schlag ausschalten kann und sich aufgrund des Mangels an ernsthaften Herausforderern schrecklich langweilt. Die Sammlung an Extras beinhaltet vier Cosplay-Heldenskins basierend auf Charakteren aus dem Anime: Saitama – Doomfist, Genos – Genji, Tatsumaki – Kiriko und den freischaltbaren Skin Mumen Rider – Soldier: 76, der durch den Abschluss von Herausforderungen im Spiel kostenlos erhältlich ist.



Die Sammlung an One-Punch Man-Extras wird bis zum 6. April über den Shop im Spiel erhältlich sein. Die Animeserie One-Punch Man ist auf verschiedenen Streaming-Plattformen zu finden.

Quelle: Blizzard Entertainment Inc.