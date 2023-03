Overwatch 2: Vice President Jon Spector nimmt seinen Hut

Der Overwatch 2 Commercial Leader und Vice President Jon Spector wird laut eigenen Angaben das Unternehmen Blizzard nach sechs Jahren Tätigkeit Ende diesen Monat verlassen. Genauere Gründe dafür hat er noch nicht genannt.

After 6 amazing years, I’ve decided to hang up my sword and am leaving Blizzard at the end of March. Working on Overwatch has been the highlight of my career – Team 4 brings immense talent and passion to their work every day. (1/3) pic.twitter.com/s8E06LI6FT