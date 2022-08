Overwatch 2 führt Daten der Battle.net- und Konsolen-Accounts zusammen XBU MrHyde am Do, 18.08.2022, 10:15 Uhr

Wer Overwatch 2 spielen möchte, sollte sich vorher überlegen, welche Accounts zu einem zusammengeführt werden sollen. Hier die entsprechende Meldung von Blizzard dazu:



Mit der Einführung des plattformübergreifenden Fortschritts könnt ihr mehrere Overwatch-Accounts zusammenführen, um euren Spielfortschritt und all eure kosmetischen Gegenstände auf ein einzelnes Profil von Overwatch 2 zu übertragen. Ab dem 16. August werdet ihr beim Einloggen aufgefordert, jene Accounts zu identifizieren, auszuwählen und zu bestätigen, die ihr zusammenführen wollt. Sobald ihr dies bestätigt habt, bereiten wir die Zusammenführung eurer Accounts bis zur Veröffentlichung von Overwatch 2 vor.



Unabhängig von der Plattform benötigt ihr einen Battle.net-Account, um Overwatch 2 zu spielen. Der Fortschritt eurer verknüpften Konsolen-Accounts wird auf eurem Battle.net-Account gespeichert. Darüber werden kosmetische Gegenstände und Spielfortschritte mit allen verbundenen Accounts geteilt.



Es wird nur eine Gelegenheit geben, Konsolen-Accounts zusammenzuführen, also prüft vor der Bestätigung genau, welche Accounts ihr zusammenführt!



Ihr könnt hier die wichtigsten Fakten zur kommenden Accountzusammenführung in Overwatch 2 finden.

Quelle: Activision