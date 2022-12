Overwatch 2: Festlichkeiten zum Winterwunderland gestartet XBU MrHyde am Do, 15.12.2022, 13:00 Uhr

Die Festlichkeiten zum Winterwunderland haben begonnen. Erlebt jetzt bis zum 5. Januar besondere Spielmodi in der Arcade wie Frosttau-Eliminierung, Yetijagd, Schneeball-Deathmatch und Meis Schneeballschlacht. Neben diesen zeitlich begrenzten Modi könnt ihr außerdem winterliche Herausforderungen abschließen, um Waffentalismane, Spieler-Icons, Sprays und mehr zu verdienen, darunter der epische Skin Frostkönigin für Brigitte.



Für das diesjährige Winterwunderland haben wir ein paar eiskalte Spielmodi in der Arcade. Den Anfang macht Meis Schneeballschlacht, in der Mei nicht mehr einen Froststrahl oder Eisprojektile verschießt, sondern ihre Gegner:innen mit Schneebällen in einer 6v6-Eliminierung oder einem FFA-Deathmatch für 8 Spieler:innen sofort ausschalten kann.



Danach kommt Meis Yetijagd, ein einzigartiger 5v1-Brawl im Stil eines Bosskampfes. Ein Yeti stiehlt Essen aus dem örtlichen Dorf, und es liegt an einem Team aus fünf Mei-Spieler:innen, Fallen zu legen und den tobenden Yeti auf Eis zu legen. Aber seid vorsichtig: Wenn er zu viel Fleisch klaut, dreht er durch und kann mühelos das ganze gegnerische Team ausschalten. Teilt euch also auf und legt eure Fallen, um den Yeti zu fangen!



Und zu guter Letzt erwartet euch mit Frosttau-Eliminierung die Overwatch 2-Version von Einfrierjagd. Hier müsst ihr alle Gegner:innen einfrieren und so ausschalten. Gleichzeitig könnt ihr eure eigenen Teammitglieder zurück ins Spiel bringen, indem ihr sie auftaut. In diesem hektischen Eliminierungsspielmodus ist eine Partie erst vorbei, wenn ihr allen euren Gegner:innen das Blut in den Adern gefrieren lassen habt.

Quelle: Blizzard Entertainment Inc.