Overwatch 2 erklärt den Battle Pass und mehr

Overwatch 2 erscheint am 4. Oktober und wird eine neue Ära für die Franchise einläuten. Das liegt vor allem am neuen Free-to-Play-System. Dieses sowie die Einführung von Neun-Wochen-Saisons und die Unterstützungsheldin Kiriko werden hier näher vorgestellt:



Die neuste Unterstüzung – Kiriko

Kiriko unterstützt ihr Team durch sanfte Heilung, tödliche Präzision und geschmeidige Mobilität. Kiriko wird für zurückkehrende Overwatch 1-Besitzer sofort über das Founders Pack verfügbar sein und im kostenlosen und Premium-Battle Pass für neue Spieler eingeführt.



Overwatch 2 neues Saisonmodell

Overwatch 2 wechselt zu einem saisonalen Modell, bei dem wir planen, dem Spiel alle neun Wochen neue Inhalte in Form von neuen Helden, Karten, Spielmodi, Premium-Kosmetika und mehr zu geben.





Der Battle Pass der ersten Saison bietet die folgenden freischaltbaren Belohnungen in 20 Stufen, verteilt auf die insgesamt über 80 Stufen:



Neueste Unterstützungsheldin, Kiriko (sofortige Freischaltung für zurückkehrende Overwatch-Spieler; verfügbar im kostenlosen und Premium-Battle-Pass für neue Spieler)

2 epische Skins

1 Waffenanhänger

2 Souvenirs

1 Highlight-Intro

14 zusätzliche Gegenstände (Emotes, Siegesposen, Namenskarten, Sprays, Spielersymbole, usw.)

Prestige-Titel (8 verdienbare Titel, die nur nach Abschluss des gesamten Passes verfügbar sind)

Der Premium-Battle-Pass der ersten Staffel enthält zusätzlich zu allen oben genannten kostenlosen Belohnungen die folgenden freischaltbaren Belohnungen:

Sofortiger Zugang zu Kiriko

20% XP Battle Pass Boost

1 Mythischer Skin

5 Legendäre Skins und 1 Epischer Skin

3 Play of the Game Intros

4 Waffenanhänger

3 Emotes

3 Souvenirs

6 Posen

6 Namenskarten

30+ zusätzliche kosmetische Belohnungen

Quelle: Activision