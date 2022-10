Overwatch 2 bietet euch Halloween-Horror

Zum ersten Mal findet ein Halloween-Horror-Event in Overwatch 2 statt. Mit dem Event beginnt das nächste Kapitel in der Saga des hinterhältigen Dr. Junkenstein. Das Event ist Teil der neuen und zeitlich begrenzten Co-op-Mission Junkensteins Rache: Zorn der Braut.



Kehrt an der Seite von vier neuen Gesichtern nach Adlersbrunn zurück und erlebt, wie die Braut von Junkenstein Rache an allen nehmen will, die für den Tod ihres Schöpfers verantwortlich sind. Dr. Junkenstein wird persönlich während des Events für begrenzte Zeit im Halloween-Horror 2022 zurückkehren.



Ab sofort und bis zum 8. November könnt ihr mit gleichgesinnten Helden eine ganze Armee schrecklicher Spukgestalten bekämpfen, wenn ihr Eichenwalde beschützt – oder der Braut zum Opfer fallt.





Schließt Herausforderungen ab und schaltet besondere Belohnungen frei, wie die Namenskarte Nacht über Adlersbrunn, den Waffentalisman Kürbis, Battle Pass-EP und andere nervenaufreibende Belohnungen. Zorn der Braut wird gruselige neue Skins und Pakete einführen, die im Shop und in der Heldengalerie verfügbar sind.



Neben den Halloween-Events wird auch ein Wochenende mit doppelten Match-EP vom 28. bis 31. Oktober stattfinden.

Quelle: Blizzard Entertainment Inc.