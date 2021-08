Overcooked! All You Can Eat feiert Geburstag XBU TNT2808 am Mo, 09.08.2021, 16:00 Uhr

Feiert gemeinsam mit Kevin und dem Zwiebelkönig, Overcooked hat fünfjähriges Jubiläum! Geschenke gibt es für alle - in Form kostenloser Geburtstags-Inhalte für Overcooked: All You Can Eat.

Euch erwarten:

Fünf neue Level mit Geburtstags-Thema

mit Geburtstags-Thema Der neue Tabby Cat-Koch

Ein Rezept für Tee

Eine spielinterne Austausch-Mechanik

Die Austausch-Mechanik sorgt dafür, das euch lebendige Spielkarten in den Leveln auflauern und euch durch die ganze Küche teleportieren - das Chaos wächst also immer weiter! Schaut euch unbedingt den Trailer an, um all die neuen und vor allem kostenlosen Inhalte in Aktion zu erleben:

Quelle: Team17