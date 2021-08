Orbibot rollt auf die Konsolen XBU TNT2808 am Mi, 18.08.2021, 11:00 Uhr

Schon übermorgen, am 20. August, steht Orbibot auf allen gängigen Konsolen bereit - natürlich auch der Xbox One und Xbox Series X/S. Euch erwartet ein Spiel, in dem ihr einen ballförmigen Roboter durch pyhsik- und logikbasierte Rätsel lotst.

Das ihr ein Ball seid, limitiert euch nicht sehr, da ihr Knöpfe, Laserschalter und Türen kontrollieren könnt, um das Ende des Levels zu erreichen.

Manchmal müsst ihr auch Fässer oder Metallbälle nutzen, um zu euerm Ziel zu gelangen. Werdet ihr den Teleporter finden, der euch zum nächsten Level transportiert?

Features:

Handgefertigte 3D-Level

Auf das Rollen des Balles basierende Logik- und Physikrätsel

Checkpoints, ihr werdet nicht zum Anfang zurückversetzt

Findet die Plastikkatzen

Orbibot erscheint, wie bereits erwähnt, am 20. August für Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 und PlayStation 5 zu einem Preis von 4,99 €.

Quelle: Ratalaika Games