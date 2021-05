Operation: Tango erscheint am 1. Juni

Wie Clever Plays mitteilte, wird das asymmetrische Koop-Spionage-Adventure Operation: Tango am 1. Juni für 16,99 Euro auf Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, sowie auf PC über Steam und den Epic Game Store erscheinen. Operation: Tango ist ein Koop-Spiel, das sich wie ein virtueller Escape Room spielt und die Spieler dabei näher zusammenbringt. Ein Spieler schlüpft in die Rolle von Angel, dem "Field Agent", während der andere Alistair, den "Hacker", spielt. Da sie auf getrennten Geräten spielen, dabei aber in ständiger Kommunikation stehen, genießt jeder Spieler ein völlig einzigartiges Spielerlebnis. Sie müssen zusammenarbeiten, um Rätsel zu lösen und hochbrisante Missionen in einer augmentierten, vollständig vernetzten und hochstilisierten Welt zu erfüllen.



„Es hat uns so viel Spaß gemacht, zu sehen, wie verschiedene Teams von Menschen interagieren und sich miteinander verbinden, während sie unser Spiel spielen“, sagt Angela Mejia, Mitbegründerin und Studioleiterin bei Clever Plays. „Es ist unser Ziel, Operation: Tango in die Hände von so vielen Spielern wie möglich zu bringen, daher sind wir begeistert, als eines der Spiele ausgewählt worden zu sein, die PS5 PlayStation Plus-Abonnenten für den Monat Juni angeboten werden.“



Clever Plays wollte sicherstellen, dass die Spieler einfacher mit ihren Lieblings-Teamkollegen zusammenspielen können. Daher war die Möglichkeit, plattformübergreifend auf Konsolen und PCs zu spielen, ein wichtiges Feature für das Team. Außerdem haben sie den Friend Pass entwickelt, damit Spieler, die Operation: Tango besitzen, einen Freund einladen können, sich ihnen kostenlos über die kostenlos herunterladbare Demo des Spiels auf der Plattform ihrer Wahl anzuschließen.

Quelle: Clever Plays