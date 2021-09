Operation: Himmelsfeuer startet Sonntag in Fortnite XBU TNT2808 am Fr, 10.09.2021, 20:15 Uhr

Am Sonntag endet Season 7 von Fortnite Kapitel 2. Hier kommt Operation: Himmelsfeuer ins Spiel, denn das zelebriert den finalen Kampf zwischen Dr. Sloane und dem Imaginierten Orden gegen "The Last Reality".

Start des einmaligen und kostenlosen Events ist am Sonntag, dem 12. September um 22 Uhr. Der Event-Modus Operation: Himmelsfeuer wird bereits 30 Minuten vor Beginn des Events verfügbar sein, um allen genug Möglichkeiten zu bieten sich rechtzeitig im Spiel einzufinden. Insgesamt wird es möglich sein mit bis zu 16 Spielern gleichzeitig in einer Lobby den Event-Modus zu betreten.

Quelle: Epic Games