Open-World-Abenteuer Outcast 2 - A New Beginning angekündigt

Nach all den Jahren kehrt Cutter Slade, der freundliche Invasoren-Jäger, in Outcast 2 - A New Beginning zurück. Das Spiel wird derzeit für die Xbox Series X/S, die PlayStation 5 und den PC entwickelt und verspricht eine Rückkehr auf die spektakuläre fremde Welt Adelpha.

Zwanzig Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels wird Adelpha heute von Invasoren bedroht: eine ruchlose Roboter-Armee beutet den Planeten aus, versklavt seine Bewohner und geht sogar über Leichen. Cutters Auftrag ist klar: Er muss einen Widerstand organisieren, die Bewohner retten und den Invasoren einen kräftigen *****-Tritt verpassen! Outcast 2 wird vom Originalteam hinter dem ersten Outcast-Abenteuer entwickelt, den Appeal Studios aus Belgien. Das Open-World Action-Adventure bietet rasante 3rd-Person-Kämpfe und eine nicht-lineare Science-Fantasy Geschichte mit dynamischer Plotentwicklung, basierend auf den Taten der Spieler:innen.

Quelle: THQ Nordic