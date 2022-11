Online-Glücksspiel und Casinos auf der Xbox XBU MrHyde am Mo, 21.11.2022, 14:40 Uhr

Traditionell war der Online-Glücksspielmarkt hauptsächlich auf den Computer und später auf den mobilen Markt konzentriert. Hier erlebte die Industrie ihren ersten Boom in den frühen 00er-Jahren und wuchs seitdem stetig zu einer Multimilliarden schweren Industrie, welche die Wirtschaftsbereiche ganzer Länder wie Malta oder Curacao dominiert. Heutzutage ist es besonders der mobile Markt, auf dem Casino und Wettseiten ihre Energie zur Erschließung neuer Kunden konzentrieren. Doch welchen Einfluss hat die Glücksspielindustrie auf Konsolenspieler und welche Möglichkeiten hat man auf der Xbox Online-Glücksspiel zu betreiben? Werfen wir einen Blick auf die Möglichkeiten, die einem als Xbox-Spieler zur Verfügung stehen, um in einem Casino mit oder ohne Echtgeld zu spielen.

Online-Casinos über den Browser

Wem es aber nun nicht genug ist, nur um Spielgeld oder Shark Cards zu spielen und der an seiner Xbox endlich wie an seinem Computer oder Smartphone in Online-Casinos um Echtgeld spielen will, der muss nicht gleich verzweifeln. Auch wenn Microsoft Online-Glücksspiele mit auszahlbaren Einsätze gemäß seiner Store Richtlinie nicht erlaubt, schafft man es mit einem kleinen Trick dennoch, auf der Xbox in echten Casinos zu spielen.

Dies ist möglich mit der Verwendung des systemeigenen Browsers. Hier lassen sich einige Online-Casinos direkt ansteuern und tatsächlich spielen. Die meisten Webseiten der Glücksspielanbieter sind jedoch nicht auf die (noch) geringe Anzahl von Xbox Glücksspielern optimiert, jedoch gibt es eine Handvoll von Anbietern, die einem das Glücksspiel über die Xbox erlauben.

Ein Anbieter davon ist das Greenplay Casino. Allein Logo und Farbgebung sollten den meisten Xbox Fans bekannt vorkommen. Das Greenplay Casino erlaubt es Xbox Spielern einen Account zu erstellen bei einer großen Anzahl an Spielautomaten (Slots) um Echtgeld zu verdienen. Auch bietet das Glücksspielcasino eine weitere Reihe an anderen klassischen Glücksspielen an, von Video Pokern bis Roulette oder auch Live Dealer Tischen, bei denen Spieler in HD übertragenen Webstream an echten Tischen und mit Croupiers und Dealer aus Fleisch und Blut ihre Einsätze machen können.

In den Tests schneidet das Greenplay Casino gut ab.

Virtuelle Trainingseinheiten im Casino ohne Echtgeld

Microsoft erlaubt in seinem Store keine Spiele, bei denen man echtes Geld gewinnen kann – zu mindestens nicht auf direkten Wegen. Wer sich aber mit Einsatz von Spielgeld zufriedengibt, dem bietet das Ökosystem auf der Konsole einige Möglichkeiten, eine Runde Poker oder Roulette im Casino zu spielen.

The Four Kings Casino and Slots

Der wohl direkteste Weg ist der Download des Spiels „The Four Kings Casino and Slots“ von Digital Leisure Inc. Das Spiel ist im Microsoft Store kostenlos verfügbar und kann jederzeit heruntergeladen werden. Wie man aus dem Namen vermutlich entnehmen kann, handelt es sich bei „The Four Kings Casino und Slots“ um eine Casinosimulation, bei dem sich verschiedene der beliebtesten Slots und Spielautomaten spielen lassen. Auch bietet man aber auch eine Sammlung der üblichen Klassiker der Online und echten Spielbanken wie Roulette, Poker, Baccarat & Co. an. Nicht nur auf den Single Player beschränkt, kann man sein Glück im Multiplayer gegen bis zu 10 Spieler in einer Runde Texas Hold’em oder Blackjack versuchen.

Jedoch kann man im „The Four Kings Casino and Slots“ nicht um Echtgeld spielen. Belohnungen in Turnieren beschränken sich auf neue Skins für die Avatare der Spieler. Abstriche müssen die Spieler bei der Grafik und der Performance des Spiels machen. Leider beklagen viele Spieler in ihren Reviews die teilweise hohen Ladenzeiten, die man tolerieren muss. Bis zu 60 Sekunden kann man auf eine Runde selbst auf der Xbox X warten.

Das Casino in GTA V

Lange Ladezeiten sind auch eine Eigenschaft, des nächsten Spiels auf unserer Liste: GTA V, oder genauer gesagt, das Casino, welches allen GTA-Spielern seit dem Diamond Casino & Resort Update für GTA V Online in 2019, seine Tore offen steht.

GTA V ist das erfolgreichste Spiel auf der Xbox, mit über 140 Millionen verkauften Kopien weltweit und einer schier endlosen Anzahl an Spielmodi. Eine davon ist der Casinobereich. Hier hat es Rockstar, mit der von dem Unternehmen bekannten Liebe für Detailtreue, geschafft, ein tatsächlich authentisches, wenn auch deutlich tödlicheren als in der Realität, Casinoerlebnis zu erschaffen. Im Diamond Casino können sich Spieler im Blackjack, Roulette oder Poker gegen computergesteuerte Figuren oder andere Mitspieler bewähren. Auch bietet das Diamond Resort Pferderennen an, in dem sich rund um die Uhr auf die schnellsten Pferde wetten lassen.

Und wenn ein Spieler das große Los zieht und den Jackpot knackt? Dann kann er wie im echten Leben losziehen und seinen großen Gewinn auf schnelle Sportautos, Jachten und Flugzeuge verprassen, oder sich ein neues Apartment in der Innenstadt leisten.

Poker Club

Poker Club von Ripstone Ltd. versteht sich selbst als eine „immersive Pokersimulation“, die den Spieler in die Fußstapfen eines professionellen Pokerspielers treten lässt. In Ultra-HD-4K-Grafik und mit Raytracing spielt man sich durch die Welt der High Roller hoch bis an die Spitze der weltweiten Poker-Superstars. Dabei bietet das Spiel eine große Fülle an verschiedenen Locations und Spielmodi an, bei denen man sowohl im Single- als auch im Multiplayer seine Einsätze setzen kann. Vom schummrigen Keller einer Pizzeria in New York bis zu den glitzernden Glastisch eines High Stake Turniers in Las Vegas, der Spieler folgt der gesamten Karriere eines professionellen Pokerspielers, der sich langsam in der PCC Poker Tour hocharbeitet.

Dabei kann man zwischen zehn verschiedenen Modi „Texas Hold'em“, wie Freezeouts, Shoutouts, Superturbos oder Bounties, wählen. Auch bietet Poker Club täglich stattfindende Turniere gegen Spieler weltweit an, deren Gewinner in der Liga des Spiels bis zur Spitze aufsteigen können.

Fazit für Casinos auf der Xbox: wo ein Wille, da ein Weg

Für Fans der Xbox gibt es verschiedene Wege, um Glücksspiel zu betreiben. Ob zum Spaß bei GTA V oder um echtes Geld über den Browser, es existieren verschiedene Alternativen, um seinen Glücksspieltrieb auf der Xbox zu befriedigen. Auch wenn Microsoft wohl nie offiziell das Glücksspiel in seinem Ökosystem zulassen wird, gibt es dank des eingebauten Browsers gute Alternativen zum offiziellen Store. Vielleicht finden sich in Zukunft noch mehrere Anbieter auf dem Markt, sodass die Zahl der Casinos für Xbox Spieler weiter wächst.

Quelle: XBoxUser