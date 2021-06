Onirike erscheint schon bald auf der Xbox One XBU TNT2808 am Do, 17.06.2021, 13:45 Uhr

Man hat zwar länge gebraucht, als erwartet, jetzt ist man aber sicher: Onirike wird am 29. Juni für den PC, Nintendo Switch und Xbox One erscheinen. Die Version für die PlayStation 4 verspätet sich ein wenig. Euch erwartet ein 3D Abenteuer mit Rätsel- und Sprungpassagen in einer offenen Spielwelt mit nichtlinearem Storytelling und einem ganz besonderen Stil.

Ihr spielt Prieto, der immer wieder am selben Ort aufwacht. Jedes Mal wenn die Sonne aufgeht, sind eure Erinnerungen verschwunden. Doch eine Gestalt verrät euch: Sammelt ihr genügen Gysophila, könnt ihr die Kugel der Albträume erforschen und dem Verschlinger der Seelen vermeiden.

Ihr müsst also diese Gysophila sammeln, um nicht langsam unsichtbar zu werden und zu verschwinden. Es gibt aber auch Gegenden ohne Gysophila. Wir müssen dort diese Pflanzen anbauen, um weiter zu kommen. Also müssen wir die Samen dazu erst einmal finden und strategisch einsetzen, um die Geschichte weiter voranzutreiben.

Diese Features erwarten euch:

Erforschbare Open World

Nichtlineare Story

Eigener audio-visueller Stil

Viele erlernbare Fähigkeiten

Strategisches Gameplay

