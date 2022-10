One True Hero zeigt sich im Launch-Trailer XBU MrHyde am Mo, 24.10.2022, 17:00 Uhr

Das Spiel One True Hero ist jetzt noch zehn Tage lang mit drei Euro Rabatt zum Verkaufsstart hier im Store für die Xbox One verfügbar und unterstützt das Xbox Play Anywhere Feature. No Gravity Games stellt seinen 3D-Platformer hier mit dem Launch-Trailer kurz vor:

Quelle: No Gravity Games