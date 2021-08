One-Eyed Lee and the Dinner Party bietet digitales Abenteuer-Visual Novel XBU TNT2808 am Mo, 23.08.2021, 15:30 Uhr

In wenigen Tagen, ab dem 27. August um genau zu sein, könnt ihr unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S zeigen und klicken - im Abenteuer-Visual Novel One-Eyed Leed and the Dinner Party.

Beracus und Lee haben endlich weitere Informationen zu einer möglichen Heilung des leidendes Dorfes von Beracus gefunden. Doch als sie einen Eingang zu einem vermeintlich aufgelassenen Bunker finden, werden die beiden darin gefangen - und finden heraus, dass darin eine gastfreundliche Familie lebt, die einem Kult angehört... ach, und sie sind Skelette. Die Familie hält die Beiden für folgsame Mitglieder und lädt sie ein, "zu der Party zu bleiben" und auf die "Neue Welt" zu warten.

Unglücklicherweise haben Lee und Beracus dafür keine Zeit! Sie finden dort den Tod, falls sie nicht entfliehen - ach, und die Heilung müssen sie natürlich auch noch finden.

Gemeinsam müssen sie die Skelett-Familie aushorchen und erforschen, Items sammeln und die Tragödie aufschlüsseln, die diesen Bunker in ein Grab verwandelt hat.

Features:

Entspannte, einfach aufnehmbare Rätsel

Mehrere Enden

Originelle Grafiken, Geschichte und Soundtrack

Trefft euch mit der Familie der Skelette und entscheidet, ob sie Freund oder Feind sind

Lernt ihn kennen, führt ihn und urteilt über ihn - euer Kumpel One-Eyed Lee

One-Eyed Lee and the Dinner Party kostet 4,99 € und erscheint am 27. August für Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Quelle: Ratalaika Games