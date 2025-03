Once Upon a Puppet bringt Marionetten-Magie auf die Konsolen XBU ringdrossel am Fr, 21.03.2025, 11:15 Uhr

Das düstere Puzzle-Platformer-Abenteuer Once Upon a Puppet hat endlich ein offizielles Releasedatum! Während der Future Games Show enthüllten Flatter Than Earth und Daedalic Entertainment, dass ihr handgefertigtes Puppenabenteuer am 23. April erscheinen wird.

Der neue Trailer gibt einen faszinierenden Einblick in die geheimnisvolle Theaterwelt des Spiels und präsentiert die einzigartigen Faden-Mechaniken, dynamischen Rätsel und beeindruckenden Bühnenverwandlungen. Ihr folgt der magischen Reise von Nieve, einer verbannten Bühnenhelferin, und Drev, einer durch das Schicksal an sie gebundenen Marionette, während sie die Geheimnisse des Untertheaters lüften.

Once Upon a Puppet bietet:

Zwei spielbare Charaktere – Steuert Nieve und Drev gleichzeitig und kombiniert ihre einzigartigen Fähigkeiten, um die dynamische Welt zu erkunden.

– Steuert Nieve und Drev gleichzeitig und kombiniert ihre einzigartigen Fähigkeiten, um die dynamische Welt zu erkunden. Faden-basierte Mechaniken – Nutzt magische Fäden, um mit der Umgebung zu interagieren, Requisiten zu manipulieren und Geheimnisse zu entdecken.

– Nutzt magische Fäden, um mit der Umgebung zu interagieren, Requisiten zu manipulieren und Geheimnisse zu entdecken. Handgefertigte Theaterwelt – Erkundet beeindruckende Kulissen, bewegliche Hintergründe und sammelbare Kostüme, inspiriert von klassischen Bühnenstücken.

– Erkundet beeindruckende Kulissen, bewegliche Hintergründe und sammelbare Kostüme, inspiriert von klassischen Bühnenstücken. Story-getriebenes Abenteuer – Rekonstruiert verlorene Bühnenbilder und deckt die düsteren Geheimnisse des Untertheaters auf.

Once Upon a Puppet erscheint am 23. April für Xbox Series, PS5, Nintendo Switch und PC

Quelle: Daedalic Entertainment