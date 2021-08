Oddworld: Soulstorm kommt auch für die Xbox XBU TNT2808 am Mi, 18.08.2021, 18:30 Uhr

Bisher war Oddworld: Soulsstorm den PlayStation-Konsolen vorenthalten - bald aber soll das abgedrehte Abenteuer auch die Xbox-Konsolen erreichen. Auch im Handel soll der Action-Adventure-Plattformer erscheinen.

Spiele-Features:

Explosiver Action-Adventure-Plattformer: Oddworld: Soulstorm zeichnet sich dank Hinzugabe von RPG-Lite-Elementen als Weiterentwicklung des Plattform-Genres mit voller Kontrolle über den Charakter aus, der nach Belieben aggressiv oder passiv gespielt werden kann. Spieler:innen beklauen Gegner, plündern Schließfächer, durchsuchen Mülleimer und finden versteckte Bereiche, um Ressourcen zu erhalten. Diese können dann an Automaten gegen Gegenstände eingetauscht werden, die ihnen noch mehr Entscheidungsfreiheit beim Meistern der vielen Herausforderungen des Spiels gewähren werden. Rezepte dienen der Herstellung von Werkzeugen und Waffen, die entweder gegen gegnerische Kräfte oder zum Lösen von Rätseln eingesetzt werden können. Zudem können die eigenen Mitstreitenden bewaffnet werden, um optimal für die anstehende Revolution gewappnet zu sein.

Eine verbesserte Gameplay-Erfahrung

Seit dem Release von Oddworld: Soulstorm am 6. April hat Oddworld Inhabitants fleißig auf das Feedback und die Vorschläge der Spieler:innen gehört und sieben Updates veröffentlicht, um das Spielerlebnis zu verbessern. Das Studio freut sich sehr darüber, dass Oddworld: Soulstorm auf allen Plattformen bereits immens durch Fehlerbehebungen, Beseitigung von Bugs, Anpassung des Leveldesigns und der Spielbalance sowie durch Quality of Life-Verbesserungen verfeinert wurde. Die Xbox Series X|S- und Xbox One-Versionen werden nun schon zum Release von der ganzen Palette an Fehlerbehebungen und Verbesserungen profitieren.

Über Oddworld: Soulstorm

Oddworld: Soulstorm ist die noch größere, dramatischere, mutigere Action-Adventure-Fortsetzung der bekannten Videospielserie, die explosive zweite Folge der Quintologie. Protagonist ist erneut Abe, der unfreiwillige Mudokon-Held, der versehentlich einen Aufstand auslöste, und nun sein Mudokon-Volk im Freiheitskampf gegen die Herrscher des Planeten anführen muss.

Im Kampf gegen die herrschenden und gut finanzierten Mächte des Planeten wird es für Abe ums nackte Überleben gehen, denn diese sind mit allen Mitteln der Unterdrückung ausgestattet, und werden ihm von Propaganda über biologische Waffen bis hin zu rücksichtsloser, tödlicher Gewalt alles entgegenschleudern, was ihr Arsenal zu bieten hat.

Fans entdecken riesige, cineastische Levels und 2.9D-Umgebungen voller atemberaubender Grafik. Dabei müssen sie nach Vorräten suchen, Waffen herstellen, ihre Mitstreiter bewaffnen, Rätsel lösen und alle 1.000 Anhänger von Abe sicher in die Freiheit geleiten.

Die Day One Oddition und die Collector Oddition von Oddworld: Soulstorm sind bereits für PlayStation 5 und PlayStation 4 im Handel erhältlich. Beide Editionen können zu einem Preis von 49,99 Euro (UVP) für die Day One Oddition und von 149,99 Euro (UVP) für die Collector Oddition erworben werden. Nähere Infos zu Oddworld: Soulstorm für Xbox One-Konsolen und Xbox Series X|S folgen schon bald.

Quelle: Microids