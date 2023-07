Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm erhält Launch Trailer XBU ringdrossel am Mi, 26.07.2023, 10:15 Uhr

Die Verantwortlichen von FDG Entertainment geben bekannt, dass das Action-Rollenspiel Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm in wenigen Tagen am 2. August seinen Weg auf die Xbox finden wird. Passend dazu, gibt es auch einen frischen Launch Trailer, der das Spiel näher vorstellt.

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm erscheint am 02.08.23 für Xbox Series, PS5, Switch und PC

