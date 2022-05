Obi-Wan Kenobi schwingt in Fortnite sein Lichtschwert XBU TNT2808 am Di, 24.05.2022, 09:15 Uhr

He's got the High Ground! Obi-Wan Kenobi mischt auf der Insel in Fortnite mit - sein Lichtschwert und ein kurzer Hinweis am 04. Mai deuteten es schon voraus. Ab dem 27. Mai könnt ihr dann, pünktlich zum Start der Serie auf Disney+, euch das Obi-Wan-Paket im Item-Shop gönnen.

Neben dem Obi-Wan Kenobi Outfit sind auch diese intergalaktischen Gegenstände im Item-Shop erhältlich:

Rücken-Accessoire "Wüstenausrüstung" (im Outfit enthalten): Die perfekte Grundlage für ein Leben in Isolation auf einem abgelegenen Wüstenplaneten.

Spitzhacke "Obi-Wans Klinge" : Darauf ist immer Verlass.

Hängegleiter „Jedi-Abfangjäger" : Jetzt kann der Spaß anfangen.

: Jetzt kann der Spaß anfangen. Emote "Obi-Wans Nachricht": Eine wichtige Botschaft…

Diese Gegenstände sind separat oder im Obi-Wan-Kenobi-Paket erhältlich. Das Paket enthält zusätzlich den Ladebildschirm "Umzingelter Kenobi".

Spielerinnen und Spieler haben zudem die Möglichkeit, am Sonntag, den 22. Mai, am Obi-Wan Kenobi Cup teilzunehmen – ein Turnier im Battle Royale-Duo-Format. Dadurch erhalten sie die Chance, das Obi-Wan Kenobi Outfit und das Rücken-Accessoire "Wüstenausrüstung" schon vorab zu verdienen. Natürlich werden in diesem Cup auch Lichtschwerter und E-11-Blastergewehre benutzt werden können.

Quelle: Epic Games