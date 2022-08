Nuclear Blaze soll Anfang 2023 fertig sein XBU MrHyde am Di, 23.08.2022, 12:45 Uhr

Für Anfang des kommenden Jahres wurde nun das Spiel Nuclear Blaze angekündigt. Es soll für für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One digital erscheine. Hier die weiteren Informationen von Red Art Games dazu:



Sébastien Bénard, der berühmte Spieldesigner von Nuclear Blaze, sagte über die bevorstehende Konsolenveröffentlichung und seine Kooperation mit Red Art Games: "Die Zusammenarbeit mit Red Art Games war wirklich eine große Freude. Ich weiß sehr wohl, dass jeder erwartet, dies in einer Pressemitteilung zu lesen - aber in diesem Fall hat das Team akribische und qualitativ hochwertige Arbeit geleistet, die den Konsolenport von Nuclear Blaze erst möglich gemacht hat."



Nuclear Blaze ist ein dynamisches 2D-Actionspiel, in dem man die Kontrolle über einen erfahrenen Feuerwehrmann übernimmt der mitten in einen Großbrand geraten ist. Der Held muss nicht nur das Feuer mit seinem treuen Schlauch unter Kontrolle halten, sondern auch die Umstände hinter der Katastrophe untersuchen. Um die gefährliche Mission zu erfüllen, können sich Spielerinnen und Spieler auf eine reibungslose Steuerung und eine ausgefeilte Spielmechanik verlassen, die von Dead Cells' Lead Designer Sébastien Bénard entwickelt wurde.

Zusätzlich zum Hauptmodus des Spiels enthält Nuclear Blaze auch einen speziellen Kid Modus, der für Kinder ab 3 Jahren entwickelt wurde. Dieser Modus verfügt über eigene - und einfachere - Level, einen unsterblichen Helden, eine vereinfachte Steuerung (mit Auto-Aim) und jede Menge Hubschrauber und Trucks! Die Konsolenversion enthält außerdem den "Hold my Beer"-Modus, der in allen Levels versteckte Bereiche sowie neue Bedrohungen bietet, die ein präziseres und taktischeres Vorgehen erfordern. Auf Konsolen erhält man das komplette Nuclear Blaze-Erlebnis!



Features

Einzigartiges 2D-Brandbekämpfungsspiel

Reibungslose Steuerung und Spielmechanik

Wunderschöne Pixelgrafik

Fein abgestimmte Schwierigkeitseinstellungen

Kid Modus mit speziellen Levels und einer für jüngere Feuerwehrmänner und -Frauen entwickelten Steuerung

"Hold my Beer"-Modus mit versteckten Bereichen sowie neuen Bedrohungen und taktischen Elementen

Versteckte Katzen warten auf ihre Rettung

Quelle: Red Art Games