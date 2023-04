Noob: The Factionless erscheint Ende Juni XBU MrHyde am Di, 04.04.2023, 12:45 Uhr

Ein neues Rollenspiel names Noob: The Factionless ist derzeit beim Entwickler Olydri Games in der Mache. Wie der Publisher Microids ankündigte, soll das Videospiel am 29. Juni 2023 für Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC veröffentlicht werden.



Noob: The Factionless soll über 50 Spielstunden bieten, bei denen ihr auf mehr als 750 Avatare trefft. Hier sind erste Screenshots für euch:

Quelle: Microids